Ініціатива Тримор’я у Вільнюсі: Зеленський зустрівся з президентами Литви, Латвії, Чехії та Румунії

11 квітня 2024, 18:00

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Тримор’я зустрівся з керівниками чотирьох країн – Литви, Латвії, Чехії та Румунії. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента в четвер, 11 квітня.

Під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Зеленський обговорив питання стосовно можливостей збільшення виробництва необхідного озброєння в обох країнах.

📢«Дякую за підтримку із самого початку повномасштабного вторгнення – за політичну та військову допомогу. Це дуже важливо для нас. Також дякую литовському народові за прихисток наших біженців», – сказав Президент.

У свою чергу, з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом було досягнуто домовленостей щодо безпекових зобов’язань між Україною та Латвією.

📢«Конкретний результат нашої сьогоднішньої зустрічі – угода про безпекові зобов’язання між Україною та Латвією. Дякую вам. Також дякую за військову підтримку України та ваше приєднання до ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів для України», - зазначив Зеленський.

Також обговорювалась можливість укладення двосторонньої безпекової угоди з президентом Чехії Петром Павелом.

📢«Дякую за ініціативи Чехії на підтримку України. Дякуємо за військову допомогу, яку ми отримали», – зазначив Володимир Зеленський.

Щодо президента Румунії Клауса Йоханнісса, Зеленський проінформував його про російські обстріли Дністровської ГЕС та акцентував увагу на можливих загрозах для Молдови.

📢«Цінуємо позицію Румунії в питанні транзиту української агропродукції. В умовах агресії росії тандем Україна – Румунія робить значний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки», – наголосив Володимир Зеленський.

Ініціатива Тримор’я, яка була заснована у 2016 році, наразі об’єднує 12 держав, включаючи Австрію, Чехію, Словаччину, Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію, Латвію, Литву, Естонію, Словенію та Хорватію. Мета ініціативи полягає в стимулюванні економічного розвитку і партнерства між країнами-учасницями.