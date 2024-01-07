 У ніч на 11 квітня 2024 року знищено 57 повітряних цілей: 18 ракет та 39 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
11 квітня 2024, 12:23

У ніч на 11 квітня 2024 року знищено 57 повітряних цілей: 18 ракет та 39 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.

Завітайте на наш новий сайт》

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. - рф);
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область — рф);
  • 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. - рф.);
  • 40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда – Крим).
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

💥 До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Дякуємо усім захисникам неба, хто цієї ночі відбивав чергову терористичну атаку окупантів.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: