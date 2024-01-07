У ніч на 11 квітня 2024 року знищено 57 повітряних цілей: 18 ракет та 39 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. - рф);
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область — рф);
- 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. - рф.);
- 40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда – Крим).
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).
💥 До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Дякуємо усім захисникам неба, хто цієї ночі відбивав чергову терористичну атаку окупантів.