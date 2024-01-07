Росія знищила Трипільську ТЕС у Київській області – 100% генерації ПАТ «Центренерго»

11 квітня 2024, 13:08

Сьогодні російські загарбники повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області. Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота, та зазначено інформацію на офіційній сторінці підприємства в Facebook у четвер, 11 квітня.

📢«Чорний день в історії «Центренерго». Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині», – йдеться в повідомленні.

За офіційними даними, унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

📢«Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі», – повідомив Гота.

Трипільська ТЕС — була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

📢«Масштаби руйнувань — жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний — ми з ним справимось», - голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

Нагадаємо, що 22 березня росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

📢«На сьогодні, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації», – резюмували в підприємстві.

Також раніше мер Українки, міста, яке знаходиться поблизу станції, закликав мешканців щільно зачинити вікна аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Він порадив зарядити усі пристрої і запастися водою.

📅Нагадаємо, сьогодні вночі росія в черговий раз здійснила масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України – Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

💥Окупанти завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням ракет різного типу та ударних БпЛА типу «шахед». Усього ворог випустив 82 одиниці засобів повітряного нападу. Силами ППО знищено 57 повітряних цілей.