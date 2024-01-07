 Миколаєв під ворожим обстрілом: росія знову вбила людей, є поранені. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
11 квітня 2024, 13:28

Миколаєв під ворожим обстрілом: росія знову вбила людей, є поранені

У Миколаєві внаслідок останньої атаки з боку росії, щонайменше двоє людей загинули, а ще четверо отримали поранення. Про це заявив начальник Миколаївської ОВА, Віталій Кім, у четвер, 11 квітня.

📢За його словами, «внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 – постраждало». Наслідки цієї атаки рашистів ще підлягають уточненню.

📅Нагадаємо, що вчора, 10 квітня, під час чергового російського обстрілу Одеського району загинули четверо людей, серед них — дитина.

💥Також, сьогодні вночі, росія знову атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України, включаючи Харківську, Запорізьку, Львівську та Київську області. В результаті атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС, яка була останньою генеруючою потужністю підприємства.

Джерело: "Миколаївська ОВА"
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