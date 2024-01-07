Вибух у житловому будинку в Кривому Розі: зруйновано 36 квартир, загинула людина

11 квітня 2024, 13:56

Внаслідок вибуху в багатоповерховому житловому будинку в Кривому Розі 11 квітня було пошкоджено 36 квартир. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу, Олександр Вілкул.

📢«Дуже постраждав один під'їзд (36 квартир). Подальші рішення щодо можливості відновлення чи необхідності демонтажу згідно із законом можуть бути прийняті після інструментального обстеження. Обстеження спеціалізованою організацією триватиме два тижні. До цього мешканці у квартири повернутися не можуть», – зазначив він.

Відзначається, що було ухвалено рішення про виплату першочергової допомоги з місцевого бюджету по 40 тис. грн на квартиру.

📢«Кому необхідне розселення в місцях компактного проживання — буде надано, можна звернутися до штабу в 128-й школі», – повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу.

Також, зазначено, що світло, вода, газ у сусідніх під'їздах відновлено.

📅Нагадаємо, що в одній з квартир дев'ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух, не пов'язаний з ворожими обстрілами. На місці вибуху в житловому будинку виявлено тіло загиблого 47-річного чоловіка. Раніше повідомлялося про сімох постраждалих.