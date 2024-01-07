Російський удар по Миколаєву: кількість загиблих та поранених зросла

11 квітня 2024, 14:06

Збільшилася кількість загиблих і поранених в результаті російського обстрілу Миколаєва у четвер, 11 квітня. Про це повідомило командування Сил оборони півдня України.

📢«За попередньою інформацією, загинули чотири цивільні особи, п’ятеро – постраждали», – йдеться в офіційному повідомленні.

До того ж вказується про пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі, зафіксовано пошкодження промислових об'єктів.

Раніше було відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих внаслідок російського удару по Миколаєву.

📅Нагадаємо, що збільшилась кількість загиблих внаслідок атаки рф на Одещину 10 квітня: в лікарні помер чоловік, який дістав тяжкі поранення, що підвищило загальну кількість вбитих росіянами людей у той день – до п’яти.