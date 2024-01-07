Завершується навчання на F-16 українськими пілотами

11 квітня 2024, 17:31

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США та Данії майже завершено. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу у четвер, 11 квітня.

📢«Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів – на завершальних етапах, зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США», – пояснив він.

Пілоти вже вдосконалюють свою майстерність на завданнях, які їх чекають в Україні, зазначив Євлаш: «Відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких, як "шахеди", і таких, як крилаті та керовані авіаційні ракети».

Речник Повітряних сил в черговий раз відмовився від конкретики щодо можливих термінів поставок в Україну F-16.

📢«Наші партнери не багатослівні. Все, що стосується F-16, проводиться за зачиненими дверима. І про терміни ми не говоримо. Певна стратегічна невизначеність дає нам момент для раптовості та несподіваного удару», – додав Євлаш.

📅Раніше було повідомлено, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року, але питання термінів залишається відкритим. Також у Міноборони повідомляли, що усі необхідні рішення щодо отримання літаків F-16 вже схвалені та процес «рухається за планом».