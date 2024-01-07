Сумська ТЕЦ опинилась під російським авіаударом

11 квітня 2024, 17:42

За оновленою інформацією, росія здійснила удари КАБами після 16:00 по критичній інфраструктурі міста Суми, включаючи місцеву теплоелектростанцію. Про це повідомили представники Сумської ОВА в четвер, 11 квітня.

📢«На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються», – зазначили в ОВА.

Крім того, російські окупанти обстріляли Есманську громаду Шосткинського району, використовуючи ствольну артилерію. Внаслідок обстрілу постраждали дві людини, яких доставили до Глухівської лікарні.

📅Нагадаємо, що у ніч на 11 квітня була повністю зруйнована Трипільська теплоелектростанція в Київській області. Також 22 березня 2024 року Зміївська теплоелектростанція в Харківській області була повністю знищена, а 25 липня 2022 року Вуглегірська ТЕС на Донеччині була окупована російськими військами. Це призвело до втрати 100% генерації у ПАТ «Центренерго».

*фото ілюстративне