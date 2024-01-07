€1 млрд додатково надали Нідерланди на зброю для України

12 квітня 2024, 17:14

Президент України Володимир Зеленський оголосив про виділення Нідерландами додаткового 1 мільярда євро на військову допомогу Україні. Про це він повідомив у Telegram за підсумками розмови з прем’єром Нідерландів Марком Рютте в п’ятницю, 12 квітня.

📢«Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще 1 млрд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення.Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України», – написав він.

Згідно з повідомленням Зеленського, також обговорювалась спільна робота з партнерами щодо пришвидшення постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

📢«Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн», – додав президент.

📅Нагадаємо, що Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі F-16, але точна дата передачі залежить від підготовки українських пілотів й технічного персоналу, а також необхідної інфраструктури.