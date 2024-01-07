 Під російським авіаударом цивільна інфраструктура Сум, є поранені. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
12 квітня 2024, 17:35

Під російським авіаударом цивільна інфраструктура Сум, є поранені

Вдень 12 квітня російські війська здійснили черговий авіаційний удар по Сумах. Про це повідомлено Сумською обласною військовою адміністрацією.

Також за даними Повітряних сил, окупанти виконали пуски керованих авіаційних бомб на території Сумщини. Повітряна тривога в області тривала з 14:48 до 15:17.

📢В.о. міського голови Сум, Артем Кобзар, зазначив, що внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, а саме: «Жінка травмувалася склом, у чоловіка – контузія. Їх доставлено до медичного закладу для надання допомоги.»

Пізніше Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок удару постраждало троє людей. Також зазначено про часткове руйнування покрівлі нежитлового приміщення, виникнення пожежі на покрівлі, пошкодження двох адміністративних нежитлових приміщень та 73 вікон у трьох житлових будинках.

🚒На місці чергового російського авіаудару працюють всі екстрені служби, в тому числі 26 рятувальників та 5 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: "Сумська ОВА"
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