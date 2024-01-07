На росії в москві підірвали в машині колишнього співробітника СБУ, який зрадив Україну - ЗМІ

12 квітня 2024, 20:06

На москві сталася вибухова подія типу «підрив», в результаті якої було пошкоджено автомобіль Toyota Land Cruiser Prado колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Цю інформацію надав російський Телеграм-канал SHOT, а також низка російських ЗМІ.

Вибуховий інцидент трапився у п'ятницю, 12 квітня, коли чоловік сів за кермо автомобіля та увімкнув запалювання. Попередньо, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху Василь Прозоров отримав травми ніг та лівої руки. За даними Слідчого комітету рф, розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

Подія сталася на стоянці біля житлового будинку на Коровинському шосе у Західному Дегуніному. Очевидці зафіксували дуже потужний та гучний вибух. Також пошкоджено дві сусідні автівки – BMW та Infiniti. Правоохоронці проводять огляд інших автомобілів на стоянці щодо можливості наявності саморобних вибухових пристроїв.

Василь Прозоров став відомим після пресконференції, яку він провів у Москві 25 березня 2019 року. Він заявив, що був співробітником СБУ до 2018 року та з 2014 року передавав державну інформацію російським спецслужбам. Зокрема, Прозоров розповів про існування «секретної в'язниці СБУ» у Маріуполі, відомої як «бібліотека», де ув'язнених називали «книгами».

СБУ, відреагувавши на пресконференцію зрадника, підтвердила факт роботи Прозорова у своїх рядах та повідомила про його звільнення за систематичне вживання алкоголю на робочому місці та дискредитацію звання офіцера. Також його звинуватили у зраді та порівняли із Юдою (Іудою).

Василь Прозоров народився у Бердянську і наразі йому 48 років. У 2020 році він спромогся опублікувати низкопробне чтиво – книгу під назвою «Точка неповернення».