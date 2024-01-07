Ворог обстріляв Нью-Йорк на Донеччині: росіяни вбили людину, є поранені

12 квітня 2024, 20:58

Внаслідок чергового обстрілу російських загарбників селища Нью-Йорк на Донеччині в п'ятницю, 12 квітня принаймні одна місцева мешканка загинула, а ще один цивільний чоловік отримав поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

📢«Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері – убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження», – йдеться в повідомленні.

Керівник ОВА в черговий раз закликав жителів прифронтового регіону не ризикувати своїм життям та життям близьких і якомога швидше скористатися можливістю евакуації у більш безпечні частини країни.

📅Нагадаємо, що 10 квітня російські війська знову атакували Одещину. На місці ворожого удару загинули четверо людей, включаючи десятирічну дитину, а ще 14 отримали поранення. Також 11 квітня в лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення. Таким чином, загальна кількість вбитих росіянами людей збільшилась до п'яти. Пізніше було повідомлено, що ще один чоловік помер у лікарні, тож загальна кількість загиблих зросла до шести.

❗Сьогодні, 12 квітня, оголошено День жалоби в Одесі та Одеській області.