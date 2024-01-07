Уламки запущеного росіянами БпЛА влучили в енергооб’єкт на Дніпропетровщині

У ніч на 12 квітня в Криворізькому районі Дніпропетровської області сталася пожежа через падіння уламків збитого дрона-камікадзе на об'єкті енергетичної інфраструктури. Про це повідомили у Силах оборони півдня України в Telegram у п’ятницю, 12 квітня.
Зазначено, що енергетична інфраструктура різних регіонів України знову опинилася під прицілом ворога. Росіяни направили декілька хвиль "шахедів" з півдня, а протистояння повітряній ворожій атаці тривало близько п'яти годин.
📢«Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені», – йдеться в повідомленні.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив, що внаслідок нічної російської атаки було відключення електроенергії у частині міста, але до 03.00 енергопостачання було відновлено.
📢«Наразі є лише точкові відключення деяких об'єктів. Енергетики та всі відповідні служби продовжують відновлювальні роботи. Головне — без втрат», – підкреслив він.
📅Нагадаємо, що вночі російські війська знову атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 16 з 17 ударних БпЛА типу "шахед".