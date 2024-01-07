Флот з Далекого сходу росія відправляє на війну проти України – ГУР

12 квітня 2024, 12:20

Повідомляється, що росія відправляє свій особовий склад Тихоокеанського флоту та 11-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони на війну в Україну для укомплектування після суттєвих втрат. Цю інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони в Telegram у п’ятницю, 12 квітня.

Згідно з отриманими даними, ці військові формування країни-агресорки раніше не брали безпосередню участь у бойових діях проти України.

📢«Згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту рф віктора лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із пріморского та камчатского країв рф», – зазначили у ГУР.

Додатково, близько 400 солдатів з 11-ї армії ВПС та ППО, що базуються у Хабаровському краї рф, будуть направлені на підтримку 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через серйозні втрати.

📢«Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу рф увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у воронежі», – додали у ГУР.

📅Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський висловив думку, що наступ росії, після призову додаткових 300 тисяч осіб до армії, може бути нейтралізований.