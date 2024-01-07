Атака на Миколаїв: зросла кількість вбитих росіянами людей

12 квітня 2024, 13:10

Кількість вбитих росією людей, які стали жертвами ракетного удару по Миколаєву 11 квітня, зросла до п'яти. Цю інформацію підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п’ятницю, 12 квітня.

📢«На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення», – зазначив він.

Раніше було повідомлено про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених цивільних людей внаслідок обстрілу Миколаєва. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі, а також промислових об'єктів.

📅Крім того, у Криворізькому районі Дніпропетровської області вночі 12 квітня через падіння уламків збитого дрона-камікадзе ворога на об'єкті енергетичної інфраструктури спалахнула пожежа.