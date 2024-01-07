Два мінні тральщики будуть передані Україні від Великої Британії

12 квітня 2024, 13:24

Британія передала Україні два мінних тральщики з Королівського військово-морського флоту, які вже прибули в Портсмут для навчання екіпажів перед виконанням завдань у Чорному морі. Цю інформацію повідомляє Portsmouth News в п’ятницю, 12 квітня.

Військові кораблі класу Sandown, HMS Grimsby і HMS Shoreham, виведені зі складу Королівського флоту, передані українським військовим і тепер діятимуть під новими назвами «Чернігів» та «Черкаси».

Кораблі, кожен з яких прослужив у Королівському флоті понад 20 років, прибули на військово-морську базу Портсмута зі Шотландії. Поки їхні екіпажі проходитимуть навчання, вони базуватимуться в Портсмуті для підготовки до роботи з пошуку та знешкодження ворожих мін у Чорному морі.

📢Представник Міністерства оборони Британії зазначив, що «наразі кораблі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через протоку Босфор під час війни. Проте, вони стануть критично важливим засобом для України в її майбутній обороні берегової лінії, оскільки Великобританія прагне підтримати довгострокові можливості українських ВМС, у той час, як вони прагнуть захистити комерційне судноплавство шляхом виявлення і знешкодження морських мін».

📅Нагадаємо, нещодавно Україна та Велика Британія підписали рамкову домовленість про співпрацю у сфері оборонних матеріалів. Також раніше було оголошено, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 60 мільйонів фунтів стерлінгів, що включає дрони та забезпечення систем ППО.