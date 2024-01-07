На росії було атаковано дронами Новошахтинський НПЗ – ЗМІ

12 квітня 2024, 13:37

Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області на росії вночі 12 квітня потрапив під атаку чотирьох безпілотників, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Вказується, що губернатор регіону зазначив про знищення чотирьох БпЛА у Новошахтинську Ростовської області, підкресливши, що постраждалих та пошкоджень немає. Він не конкретизував, який саме об'єкт атакували дрони.

ЗМІ повідомляють, що всі безпілотники виконували атаку на Новошахтинський завод нафтопродуктів, а один зі збитих дронів упав на його територію.

📅Нагадаємо, що це не перша атака на Новошахтинський НПЗ. У березні завод також потрапив під атаку БпЛА, що змусило його зупинити роботу.

В цьому році вже було зафіксовано понад 13 влучних атак на російські НПЗ, що призвело до найбільшого у році тижневого зростання цін на нафту.

Також повідомлялось, що США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру росії, стверджуючи, що удари дронів по НПЗ можуть призвести до подорожчання нафти на світовому ринку.