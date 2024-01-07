 До України повернули тіла 99 загиблих воїнів. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
12 квітня 2024, 13:54

До України повернули тіла 99 загиблих воїнів

Тіла 99 загиблих захисників України вдалось повернути на підконтрольну територію в рамках чергового репатріаційного заходу. Цю інформацію надав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в п'ятницю, 12 квітня.

📢«Зокрема вдалося репатріювати 77 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку», – йдеться у повідомленні.

Робота, спрямована на повернення тіл загиблих, відбулася завдяки співпраці співробітників Координаційного штабу з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗСУ, ДСНС, а також Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Збройні сили України візьмуть на себе транспортування репатрійованих тіл до визначених державних установ. Особи загиблих будуть ідентифіковані представниками правоохоронних органів та судово-медичними експертами. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

📅Нагадаємо, що Україна та росія регулярно здійснюють обмін тілами військових. Востаннє такий обмін відбувся 15 березня. Тоді вдалося повернути тіла 100 Оборонців. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла близько 3000 українських військових.

Джерело: "Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими"
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