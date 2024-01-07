 Уряд затвердив доплату військовим «на нулі» у 70 тисяч гривень. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
12 квітня 2024, 14:12

Уряд затвердив доплату військовим «на нулі» у 70 тисяч гривень

Кабінет міністрів погодив встановлення доплат у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на передовій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 12 квітня.

📢«Продовжуємо підтримувати наші Сили оборони. На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії», – підкреслив він.

Як пояснив прем’єр-міністр, цю одноразову винагороду будуть отримувати Захисники за кожні 30 днів роботи на передовій.

📅Нагадаємо, раніше Верховна Рада затвердила постанову, що зобов'язує уряд розробити законопроєкт про ротацію військових на фронті. Також Кабмін повинен був виділити додаткові одноразові виплати у розмірі 70 тисяч гривень для бійців ЗСУ.

Вчора парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації, який набуде чинності через місяць після підписання спікером парламенту та президентом.

Джерело: "Прем'єр-міністр України"
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