Війна в Україні буде довгою, але росія не повинна перемогти – Шольц

13 квітня 2024, 12:10

Росія не може та не повинна виграти війну в Україні, однак перемогти агресора швидко неможливо. Протягом всього цього періоду, коли українці захищають свою незалежність та виборюють свою свободу, Німеччина буде продовжувати постачати зброю Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю для видання Tageszeitung у п'ятницю, 12 квітня.

📢«Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну. Перешкодити путіну виграти цю війну — це багато, як ми тепер знаємо», – зазначив канцлер.

Шольц підкреслив, що його непохитна підтримка України поєднується з політикою, спрямованою на запобігання ескалації війни між росією та НАТО.

Він також заявив, що його контакти з лідером рф путіним можливі лише тоді, коли той «зрозуміє, що йому доведеться відмовитися від своєї кампанії та вивести війська». Канцлер підкреслив важливість діалогу, «коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію».

📅Нагадаємо, що Німеччина збільшує свої запаси зброї, підписуючи низку великих контрактів на закупівлю озброєння. Крім того, вона надасть 576 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України, що дозволить покрити вартість 180 тисяч снарядів.