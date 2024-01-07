 Куп’янськ під черговою російською атакою: з-під завалів дістали людину, є поранені. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
13 квітня 2024, 12:31

Куп’янськ під черговою російською атакою: з-під завалів дістали людину, є поранені

У ніч на 13 квітня російські війська в черговий раз обстріляли центр міста Куп'янська Харківської області. Пожежа виникла в житловому будинку на площі 200 кв.м. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей отримали поранення, повідомляє ДСНС України.

📢«Пізнього вечора 12 квітня російські терористи обстріляли центр міста Куп'янська. Внаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 кв.м», – розповіли рятувальники, – «Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. У ході пошуково-рятувальної операції рятувальники його деблокували та передали медикам. За іншою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано», – йдеться в повідомленні

Харківська ОДА також повідомляє, що у ніч на 13 квітня під обстріл потрапив Ізюмський район. У селі Борова окупанти обстріляли будинок культури, який раніше вже був пошкоджений.

📅Нагадаємо, 12 квітня окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий та одне з сіл Куп'янського району. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.

Раніше, вранці 12 квітня, Куп'янськ Харківської області був атакований російськими силами з використанням реактивних систем залпового вогню, що призвело до загибелі двох людей.

Джерело: "Харківська ОВА, ДСНС України"
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