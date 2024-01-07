Тривають важкі бої за село Богданівку – Міноборони

13 квітня 2024, 13:01

Село Богданівка у Бахмутському районі, що неподалік від Часового Яру, продовжує залишатися під контролем українських сил. Проте наразі там тривають бої, окупанти не припиняють здійснювати штурми. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в суботу, 13 квітня.

📢«Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Богданівка нині під контролем Сил оборони», – йдеться у заяві.

За інформацією з Міністерства оборони, штурмові групи противника прорвалися в ніч на 13 квітня на північну околицю села.

📢«Іде бій, ворог не припиняє штурмів», – підкреслили у відомстві.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські війська в Донецькій області окупували село Богданівка та продовжують просуватися в напрямку Часового Яру, Новокалинового та Тоненького