 Тривають важкі бої за село Богданівку – Міноборони. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
13 квітня 2024, 13:01

Тривають важкі бої за село Богданівку – Міноборони

Село Богданівка у Бахмутському районі, що неподалік від Часового Яру, продовжує залишатися під контролем українських сил. Проте наразі там тривають бої, окупанти не припиняють здійснювати штурми. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в суботу, 13 квітня.

📢«Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Богданівка нині під контролем Сил оборони», – йдеться у заяві.

За інформацією з Міністерства оборони, штурмові групи противника прорвалися в ніч на 13 квітня на північну околицю села.

📢«Іде бій, ворог не припиняє штурмів», – підкреслили у відомстві.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські війська в Донецькій області окупували село Богданівка та продовжують просуватися в напрямку Часового Яру, Новокалинового та Тоненького

Джерело: "Міністерства оборони України"
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