В тимчасово окупованому Луганську потужні вибухи та пожежа – ЗМІ

13 квітня 2024, 13:34

У суботу вдень, 13 квітня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали декілька потужних вибухів. Стовп величезного чорного диму здіймався над містом, про що інформують місцеві Telegram-канали, де місцеві мешканці викладають фото та відео вибухової події.

Інцидент стався близько 11:30, а за словами місцевих мешканців у соцмережах та месенджерах, було чути щонайменше два потужні вибухи.

Внаслідок цих вибухів, виникла велика пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. Здіймався стовп густого чорного диму, який було помітно зі всіх куточків міста. На відео також було чутно звуки великої кількості екстрених спецслужб, що прямували на місце «бавовни».

Російські пропагандисти у Telegram вже звинуватили Україну в «ракетному ударі по околиці Луганська». У мережі також розповсюдили чисельні відео ролики наслідків «прильоту».

Місцеві пабліки та окупаційна влада вже підтвердили, що "приліт" стався на машинобудівному заводі, який окупанти використовують у військових цілях.