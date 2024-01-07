У прикордонні Чернігівщини росіяни розстріляли авто, водій загинув – МВС

13 квітня російські війська атакували автомобіль в одному з прикордонних районів Чернігівської області. Водій, який перевозив продукти місцевим мешканцям, загинув. Про це повідомило МВС України.
📢«Вранці росіяни вбили чоловіка, який віз продукти жителям села прикордоння. Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського», - розповіли правоохоронці.
В результаті обстрілу автомобіль загорівся. Чоловік 1990 року народження загинув на місці.
Російські війська практично щодня обстрілюють прикордонні райони України, що межують із росією. Це особливо стосується Чернігівської та Сумської областей.
📅Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 5 квітня відвідав Чернігівську область, де оглянув будівництво оборонних споруд.