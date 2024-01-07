 У прикордонні Чернігівщини росіяни розстріляли авто, водій загинув – МВС. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
13 квітня 2024, 13:58

У прикордонні Чернігівщини росіяни розстріляли авто, водій загинув – МВС

13 квітня російські війська атакували автомобіль в одному з прикордонних районів Чернігівської області. Водій, який перевозив продукти місцевим мешканцям, загинув. Про це повідомило МВС України.

📢«Вранці росіяни вбили чоловіка, який віз продукти жителям села прикордоння. Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського», - розповіли правоохоронці.

В результаті обстрілу автомобіль загорівся. Чоловік 1990 року народження загинув на місці.

Російські війська практично щодня обстрілюють прикордонні райони України, що межують із росією. Це особливо стосується Чернігівської та Сумської областей.

📅Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 5 квітня відвідав Чернігівську область, де оглянув будівництво оборонних споруд.

Джерлео: "МВС України"
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