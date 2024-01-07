Харківщина під російським вогнем, поранено водія «швидкої» допомоги

13 квітня 2024, 16:39

В Куп'янському районі Харківщини під час чергового російського удару постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги. Про це в суботу, 13 квітня, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢«Після 13-ї години окупанти вчергове вдарили по Куп’янщині. Унаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона постраждав водій бригади екстреної медичної допомоги. 58-річний водій їхав на виклик до Петропавлівки. Медики надали всю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Раніше вже було повідомлено, що в суботу, 13 квітня, російські загарбники розстріляли цивільний автомобіль в одному з прикордонних районів Чернігівської області. Чоловік, що віз продукти харчування місцевим жителям, загинув.

📅Також нагадаємо, що вночі 7 квітня російські окупанти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську.