 У ніч на 14 квітня 2024 року знищено 10 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
14 квітня 2024, 11:52

У ніч на 14 квітня 2024 року знищено 10 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області – рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

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💥Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Нагадаємо, що на іранському держтелебаченні розповіли про те, що Тегеран вже розробив новий ударний безпілотник-камікадзе. Йдеться про реактивну версію БпЛА «Shahed», – нову версію безпілотників. Попередні версії «Shahed -136/131» росія постійно використовує для бомбардування міст та інфраструктури України.

Зазначається, що нинішня версія «Shahed-136» здійснює свій рух за допомогою поршневого двигуна з гвинтом, а через цей гучний двигун він отримав прізвисько «літаючий мопед» або «балалайка». Нова версія, як обіцяють розробники цієї зброї, буде набагато швидшою та її буде важче перехопити.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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