В Луганську уражено пункт управління російських військ – ЗСУ

14 квітня 2024, 12:09

Українські військові офіційно повідомили, що в суботу, 13 квітня, влучно уразили пункт управління угруповування військ противника в тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ та Telegram-канал СтратКому ЗСУ.

📢«Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу», – йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, у суботу вдень в тимчасово окупованому Луганську пролунала серія потужних вибухів. Виникла пожежа та здійнявся стовп густого чорного диму, який було помітно зі всіх куточків міста. Місцеві пабліки оприлюднили інформацію, що «прильоти» сталися на машинобудівному заводу, який російські окупанти використовують у військових цілях.

📢«Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає БІЛЬШЕ ракет від наших західних партнерів», – резюмували в ЗСУ.

Так званий «голова» терористичного угрупування «лнр» леонід пасічник заявляв про дев'ятьох постраждалих «внаслідок удару ЗСУ по машинобудівному заводу» в окупованому Луганську, але ж в місцевих чатах соцмереж фігурує інформація про велику кількість поранених та ліквідованих російських загарбників.