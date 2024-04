14 квітня 2024, 13:00 Атака на Ізраїль: Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет та дронів У ніч на 14 квітня Іран здійснив масований повітряний удар із використанням ракет та безпілотників по території Ізраїля. Було випущено понад 300 ворожих повітряних засобів ураження. Про це розповів речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, як повідомляє Times of Israel. 🚀Іран запустив понад 185 безпілотних летальних апаратів, 110 ракет класу «земля-земля» та 36 крилатих ракет по Ізраїлю. Більшість з цих цілей було випущено з Ірану, деякі засоби ураження також летіли з Іраку, Лівану, Сирії та Ємену. Комбінована повітряна атака на Ізраїль тривала понад п'ять годин поспіль. Повідомляється про випадки влучання, а саме – на базі ізраїльської армії, розташованої на півдні держави. За інформацією влади Ізраїлю, було завдано незначних пошкоджень інфраструктурі, після чого 31 людина звернулася за меддопомогою. Один з ворожих ударів призвів до поранення дитини в Негеві, яка отримала важкі осколкові пораненні від ракети. ЗМІ також повідомляли, що військово-повітряні сили Йорданії «перехопили й збили десятки іранських безпілотників», що порушили повітряний простір країни та прямували до Ізраїлю. The Guardian публікує дані, що у перехопленні іранських БпЛА також брали участь британські повітряні сили. Ізраїль вже готує відповідь Ірану, яка буде скоординована з союзниками, повідомляє The New York Times із посиланням на ізраїльське джерело у владних структурах. В той же час, президент США Джо Байден у неділю, 14 квітня, обговорить із лідерами країн «Великої сімки» спільну відповідь на агресивні дії Тегерана. Про це йдеться в офіційній заяві, яку було поширено Білим домом. Він додав, що впродовж останнього тижня американські військові перемістили в регіон літаки та есмінці із системами ПРО на підтримку оборони країни-союзника. Завдяки вчасному реагуванню «ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети», зазначив президент США. 🌐Рада Безпеки ООН висловлює занепокоєння та збирається провести 14 квітня засідання через масований ракетний удар Ірану по Ізраїлю. Орієнтовний час зустрічі – 16:00 за східним часом (22:00 за Києвом). 📅Нагадаємо, що на початку квітня у Центральному розвідувальному управлінні США повідомили, що найближчим часом Іран може завдати по території Ізраїлю масованого ракетного удару та атакувати ізраїльські стратегічні об'єкти. Джерело: "Times of Israel" irtafax.com