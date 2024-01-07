 На Сумщині росіяни за допомоги БпЛА вбили водія вантажівки. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
14 квітня 2024, 13:15

На Сумщині росіяни за допомоги БпЛА вбили водія вантажівки

У Сумській області внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотного літального апарату на вантажівку в Краснопільській громаді загинув водій. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у неділю, 14 квітня.

📢«Сьогодні близько 8:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку. Водій транспортного засобу загинув», – йдеться в офіційному повідомленні Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

📅Також нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни намагалися атакувати «шахедами» Харківську область. Сили ППО знищили усі 10 ворожих БпЛА.

Джерело: "Офіс Генерального прокурора"
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