На Сумщині росіяни за допомоги БпЛА вбили водія вантажівки

14 квітня 2024, 13:15

У Сумській області внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотного літального апарату на вантажівку в Краснопільській громаді загинув водій. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у неділю, 14 квітня.

📢«Сьогодні близько 8:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку. Водій транспортного засобу загинув», – йдеться в офіційному повідомленні Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

📅Також нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни намагалися атакувати «шахедами» Харківську область. Сили ППО знищили усі 10 ворожих БпЛА.