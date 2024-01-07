 На Харківщині росіяни вбили двох цивільних людей. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
14 квітня 2024, 13:28

На Харківщині росіяни вбили двох цивільних людей

Російські окупанти завдали чергових ударів по Харківській області. За добу двоє загиблих і двоє поранених цивільних людей, повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов у Telegram в неділю, 14 квітня.

📢«Так, вчора, близько 21:00, ворог завдав ударів КАБами по селу Веселе Липецької громади. Пошкоджено два приватні будинки. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік», – зазначив Синєгубов.

Також вчора в вечірній час російські загарбники обстріляли село Подоли Курилівської громади Куп'янського району, постраждала 40-річна жінка. А у Петропавлівці внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА було поранено 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги.

Також повідомлялось, що у ніч на неділю зс рф завдали ударів дронами по Харкову, їхньою ціллю знову була критична інфраструктура.

📅Нагадаємо, раніше Повітряні Сили повідомили, що сьогодні вночі над Харківською областю було знищено усі 10 ударних БпЛА, які запустили росіяни.

Джерело: "Харківська ОВА"
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