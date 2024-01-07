 Письменник Стівен Кінг підтримав Україну та розкритикував республіканців США. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Культура
14 квітня 2024, 13:38

Письменник Стівен Кінг підтримав Україну та розкритикував республіканців США

Американський письменник Стівен Кінг висловив своє незадоволення та критику в адресу республіканців у США через затримку та постійне перенесення голосування щодо надання військової допомоги Україні. У своєму пості в соцмережах він підкреслив, що відмова у прийнятті цього рішення має негативний вплив на нашу країну.

📢«Радикальні республіканці у Палаті представників по суті вбивають Україну. Як сказав один консервативний республіканський коментатор "путін, мабуть, сам себе щипає» - написав Кінг у соцмережі Х (колишній Twitter).

З початку повномасштабної війни письменник активно висловлює свою підтримку Україні та засуджує диктаторський та терористичний режим путіна. Він неодноразово публікував фотографії у футболках та кепках з написом «Україно, я стою разом з тобою», що символізує його сталу підтримку нашої країни, а пізніше розірвав контракти з видавництвами на росії та надіслав країну-агресора в соцмережах від імені всього світу.

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