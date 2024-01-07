Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з візитом у США

16 квітня 2024, 19:55

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль почав візит до США для участі у Весняних зборах (Spring Meetings) МВФ та групи Світового банку у Вашингтоні. Про це він повідомив у Telegram у вівторок, 16 квітня.

📢«Починаємо роботу в США в межах візиту на Spring Meetings МВФ і Світового банку. У Чикаго проводимо зустріч зі спецпредставницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер», – зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, головна тема – залучення американських інвестицій. Також запланована зустріч із представниками бізнесу США, на якій будуть обговорюватися перспективні проєкти в Україні.

📢«У межах візиту також обговоримо фінансову підтримку, конфіскацію російських активів, ситуацію в енергетиці та посилення української ППО», – додав він.

📅Раніше президент Володимир Зеленський висловив своє ставлення до ідеї розділити допомогу США для України та Ізраїлю. На його думку, американські політики повинні пам'ятати про те, що "у мертвих рейтингів жодних немає".