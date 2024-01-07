У ніч на 16 квітня 2024 року знищено 9 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

16 квітня 2024, 13:00

У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).

💥 Усі дев’ять «шахедів» знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

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📢«Світ має все необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, "шахеди" та інші засоби терору», – повідомив в офіційних соцмережах президент Володимир Зеленський після того, як стало відомо, що ізраїльським військовими разом із союзниками вдалося знищити 99% повітряних цілей, що Іран випустив по Ізраїлю під час масованої повітряної атаки.

📢«Світ потребує лише рішень, які можуть повернути справжню, надійну безпеку», – додав президент України.

Зеленський в черговий раз наголосив, що й Україна могла б убезпечити себе і Європу від «розповзання зла». Але для цього нам негайно потрібна допомога партнерів.

«Кожен день затримок із допомогою – це нові зруйновані будинки, це додаткові знищені життя», – наголосив він, подякувавши тим, хто «допомагає захищатися від терору» та робить усе, «щоб зло не брало гору».