Закон про посилення мобілізації скеровано на підпис Зеленському

16 квітня 2024, 13:16

Законопроєкт про посилення мобілізації в Україні №10449 вже надійшов на підпис президенту Володимиру Зеленському. Цю інформацію підтверджують дані на офіційному сайті Верховної Ради, які були оприлюднені у вівторок, 16 квітня.

За цими даними, голова парламенту Руслан Стефанчук вже поставив свій підпис на цьому законопроєкті.

Залишається лише очікувати, коли президент Володимир Зеленський також підпише цей документ. Після цього, через місяць він набуде чинності.

📅Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутати. Також відзначимо, що з документа була виключена норма про демобілізацію.