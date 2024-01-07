 Закон про посилення мобілізації скеровано на підпис Зеленському. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
16 квітня 2024, 13:16

Закон про посилення мобілізації скеровано на підпис Зеленському

Законопроєкт про посилення мобілізації в Україні №10449 вже надійшов на підпис президенту Володимиру Зеленському. Цю інформацію підтверджують дані на офіційному сайті Верховної Ради, які були оприлюднені у вівторок, 16 квітня.

За цими даними, голова парламенту Руслан Стефанчук вже поставив свій підпис на цьому законопроєкті.

Залишається лише очікувати, коли президент Володимир Зеленський також підпише цей документ. Після цього, через місяць він набуде чинності.

📅Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутати. Також відзначимо, що з документа була виключена норма про демобілізацію.

Джерело: "Верховна Рада України"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: