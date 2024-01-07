Поранено дитину та ще двох людей під час російських обстрілів на Херсонщині

16 квітня 2024, 13:42

За останню добу російські війська атакували Херсон та ще 14 інших населених пунктів області. Цю інформацію вранці у вівторок, 16 квітня, передав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Повідомляється, що протягом минулої доби окупанти обстрілювали Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

📢«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль. Через російську агресію 2 людини дістали поранення, одна з них – дитина» – зазначено в повідомленні голови ОВА.

Також стало відомо, що під час нічної атаки дронами сили протиповітряної оборони України знищили два «Shahed-131/136» над територією області.

📅Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк раніше повідомляв, що СБУ успішно запобігла спробі вбивства начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.