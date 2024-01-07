Польські фермери за добу не пропустили жодної вантажівки на трьох КПП

16 квітня 2024, 14:04

Польські фермери продовжують перекривати та повністю блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску – Ягодин, Рава-Руська та Угринів. Упродовж минулої доби протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі «Укрінформу».

Через Угринів поляки також не пропустили жодного транспортного засобу в Україну. На пункті пропуску Ягодин протестувальники дозволили виїзд лише обмеженій кількості вантажівок – 70 за добу. Це значно менше ніж зазвичай, коли через цей напрямок щодня здатно проходити близько 1400 вантажівок в обох напрямках.

Станом на ранок вівторка у чергах на території Польщі на цих трьох заблокованих пунктах загалом перебуває приблизно 600 вантажівок. Легкові автомобілі та автобуси можуть вільно перетинати кордон.

Також черги на пунктах пропуску Краківець та Шегині, які раніше були розблоковані, залишаються – 900 та 450 вантажівок відповідно. Але тут спостерігається активний рух як виїзду з України, так і в'їзду.

Поляки вже протестують не менше пів року проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії щодо продовження економічного безвізу з Україною ще на рік, а також проти "зеленого курсу" ЄС.

Окрім того, 28 березня у Варшаві відбулася міжурядова зустріч України та Польщі, на якій сторони представили спільну позицію щодо подальшої можливості розблокування кордону.