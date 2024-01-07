 Удар по Бериславу: російські окупанти скинули авіабомбу. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
16 квітня 2024, 14:38

Удар по Бериславу: російські окупанти скинули авіабомбу

Повідомляється, що російські агресори здійснили черговий авіаційний удар та скинули бомбу на місто Берислав. За словами глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок цього постраждали 15 людей. Про це він повідомив у своєму Telegram у вівторок, 16 квітня.

Удар був завданий по житловій забудові, пошкодивши будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

📢«Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми – легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися», – зазначено у повідомленні.

📅Раніше у вівторок стало відомо, що СБУ затримала у Херсоні агента рф, який координував дії російських дронів на позиції Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА. Виявилося, що він причетний до спроби замаху на життя начальника Херсонської ОВА.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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