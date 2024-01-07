Удар по Бериславу: російські окупанти скинули авіабомбу

16 квітня 2024, 14:38

Повідомляється, що російські агресори здійснили черговий авіаційний удар та скинули бомбу на місто Берислав. За словами глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок цього постраждали 15 людей. Про це він повідомив у своєму Telegram у вівторок, 16 квітня.

Удар був завданий по житловій забудові, пошкодивши будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

📢«Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми – легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися», – зазначено у повідомленні.

📅Раніше у вівторок стало відомо, що СБУ затримала у Херсоні агента рф, який координував дії російських дронів на позиції Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА. Виявилося, що він причетний до спроби замаху на життя начальника Херсонської ОВА.