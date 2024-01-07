16 квітня 2024, 16:22 Зеленський підписав закон про посилення мобілізації Володимир Зеленський підписав законопроєкт про посилення мобілізації №10449. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради у вівторок, 16 квітня. 📢«Повернуто з підписом від президента України», – вказано у картці законопроєкту №10449. Раніше у вівторок вже було повідомлено, що документ підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Таким чином, даний Закон про посилення мобілізації в Україні набуде чинності через місяць після підписання – у середині травня. 📅Нагадаємо, 11 квітня Верховною Радою України було схвалено в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. Зазначається, що з документа було прибрано норму про будь-яку демобілізацію військових. Джерело: "Верховна Рада України" irtafax.com