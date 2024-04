16 квітня 2024, 16:43 З нагоди літніх Ігор у Парижі урочисто запалено олімпійський вогонь в Греції У Греції відбулася церемонія урочистого запалення вогню літніх Олімпійських ігор у Парижі. Важливо, що вперше з часу літніх Олімпійських ігор у Токіо у 2021 році та зимових Олімпійських ігор у Пекіні у 2022 році вона відбувалась за участю глядачів. Це стало можливим, тому що завершилась пандемія COVID-19. Про це повідомило видання Greek Reporter. Церемонія відбулася в Стародавній Олімпії та зібрала близько 600 високопосадовців, серед яких президент Греції Катерина Сакелларопулу та президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Запалення смолоскипа з вогнем здійснила грецька актриса Мері Міна в ролі верховної жриці, а костюми для інших жриць були створені всесвітньо відомою грецькою дизайнеркою Мері Катранзу. Першим факелоносцем став 27-річний олімпійський чемпіон з академічного веслування Стефанос Дускос, а гімн виконала американська оперна співачка, лауреат премії Ґреммі, Джойс ДіДонато. Естафета олімпійського вогню триватиме у Греції 11 днів, після чого вогонь прибуде до Франції 8 травня. Літні Олімпійські ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Традиція запалення олімпійського вогню у Стародавній Олімпії бере свій початок з 1936 року, коли відбулися літні ігри у Берліні. 🔥 The Olympic flame for #Paris2024 is lit!#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/1odw4ga9G0 — The Olympic Games (@Olympics) April 16, 2024 Irta-fax irtafax.com