 Авіаудар по Харківщині: росіяни скинули бомбу на Укрпошту. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
16 квітня 2024, 19:19

Авіаудар по Харківщині: росіяни скинули бомбу на Укрпошту

У смт Золочів Богодухівського району Харківської області росіяни здійснили черговий обстріл керованою авіабомбою, в результаті чого була пошкоджена будівля Укрпошти та є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 16 квітня.

📢«О 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю Укрпошти», – зазначив він.

За словами Синєгубова, двоє людей – 57-річну жінку та 49-річного чоловіка з акубаротравмами було доставлено до медичного закладу.

📅Нагадаємо, що 15 квітня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с. Лук'янці Липецької громади Харківського району. Унаслідок цього авіаудару четверо цивільних людей отримали поранення: дві жінки віком 63 та 66 років та двоє чоловіків віком 38 та 65 років.

Джерело: "Харківська ОВА"
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