Авіаудар по Харківщині: росіяни скинули бомбу на Укрпошту

16 квітня 2024, 19:19

У смт Золочів Богодухівського району Харківської області росіяни здійснили черговий обстріл керованою авіабомбою, в результаті чого була пошкоджена будівля Укрпошти та є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 16 квітня.

📢«О 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю Укрпошти», – зазначив він.

За словами Синєгубова, двоє людей – 57-річну жінку та 49-річного чоловіка з акубаротравмами було доставлено до медичного закладу.

📅Нагадаємо, що 15 квітня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою с. Лук'янці Липецької громади Харківського району. Унаслідок цього авіаудару четверо цивільних людей отримали поранення: дві жінки віком 63 та 66 років та двоє чоловіків віком 38 та 65 років.