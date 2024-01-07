Ракетний удар по Чернігову: росіяни вбили щонайменше 11 людей, а кількість постраждалих зросла до 50

17 квітня 2024, 12:57

У результаті чергового ракетного удару, який підступно здійснили російські загарбники по Чернігову, 11 людей загинуло та понад 50 людей постраждали, включаючи трьох дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба у своєму каналі в Telegram в середу, 17 квітня.

📢«У місті Чернігів триває рятувальна операція. Три ракетні удари по центру міста. Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто. Зараз відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди», – написав він.

На місці події було створено штаб, де надається необхідна допомога постраждалим. Працюють представники влади, які оперативно організовують роботу комісій, щоб фіксувати пошкодження.

📢«Людям буде надана уся компенсація за зруйноване майно», – підкреслив Кулеба.

У свою чергу, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив у коментарі для видання «Суспільне Чернігів», що, за попередніми даними, російські війська здійснили атаку на Чернігів трьома крилатими ракетами Іскандер.

📅Нагадаємо, що сьогодні вранці в Чернігові відбулися три потужних вибухи, які спричинили руйнування інфраструктури міста та багато жертв та постраждалих серед цивільних людей. Спочатку було повідомлено про 4 загиблих і 5 поранених, але з продовженням пошуково-рятувальних робіт продовжує зростати кількість жертв.

Унаслідок російської ракетної атаки у Чернігові пошкоджено житлові будівлі, багато автомобілів, а також соціальна та міська інфраструктура.