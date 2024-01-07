Акру дружби народів у Києві дозволено повністю демонтувати – Мінкульт

17 квітня 2024, 17:23

Міністерство культури оголосило про позбавлення колишньої «Арки дружби народів» (тепер «Арки Свободи українського народу») статусу пам’ятки історії та дозволило її повний демонтаж, як це вказано у заяві міністерства від середи, 17 квітня.

📢«Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини – монумент на ознаменування возз’єднання України з Росією, розташований у м. Києві у Хрещатому парку. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований», – йдеться у повідомленні.

У Мінкульті зауважили, що «Арка дружби народів» була встановлена ще у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту, та належить до символіки російської імперської політики, тому підлягає повному демонтажу.

📢«Попри перейменування Київською міською радою в Арку Свободи українського народу монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України», - заявили у Мінкульті.

Інститут національної пам'яті (УІНП) також підтримав демонтаж «Арки дружби народів» та опублікував висновок експертної комісії від 29 березня, де зазначено, що дана споруда є безперечним символом російської імперської політики.

КМДА раніше заявила, що арка не підлягає знесенню, оскільки є історичною пам'яткою.

📅Також нагадаємо, що 16 травня 2022 року Київська міська рада перейменувала «Арку дружби народів» на «Арку Свободи українського народу». Окрім самої арки частиною композиції був радянський монумент із двома «пролетарями» – українцем та росіянином, який було вже демонтовано у квітні 2022 року.