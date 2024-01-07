Одещина знову під російською атакою

17 квітня 2024, 13:10

Російські війська знову завдали удар по Одещині. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер вранці в середу, 17 квітня.

Повідомляється, що чергова атака російських окупантів спрямована на інфраструктуру регіону. На цей час немає інформації про постраждалих, зазначив очільник ОВА.

Представники сил оборони півдня України підкреслили, що противник продовжує застосовувати підступну терористичну тактику, включаючи точкові ракетні удари, у тому числі за допомогою балістичних ракет.

📅Нагадаємо, що сьогодні вранці у Чернігові сталися три сильних вибухи, що призвели до серйозних руйнувань у місті. Пошкоджені будівлі, численні автомобілі, соціальна та міська інфраструктура. Відомо про щонайменше 11 загиблих, а також кілька десятків поранених і зниклих безвісти.