На росії у Самарі знищено військовий вертоліт Мі-8 – ГУР

17 квітня 2024, 13:37

На аеродромі Кряж у місті Самара, що знаходиться на росії, стався пожежно-вибуховий інцидент – знищено військовий транспортний вертоліт Мі-8. Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному повідомленні, оприлюдненому у середу, 17 квітня.

📢«Цей гелікоптер окупанти застосовували для війни проти України, зокрема для перевезення зброї та особового складу», – відзначили у ГУР.

Зазначено, що вартість подібного вертольота може становити від 10 до 15 мільйонів доларів США.

📅Нещодавно стало відомо, що внаслідок повномасштабної війни проти України армія росії зазнала втрат: щонайменше росіяни втратили 347 літаків, 325 гелікоптерів та 9279 безпілотних літальних апаратів.

Також слід відзначити, що 10 квітня в тимчасово окуповано Криму Збройні сили України знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.