 На росії у Самарі знищено військовий вертоліт Мі-8 – ГУР. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
17 квітня 2024, 13:37

На росії у Самарі знищено військовий вертоліт Мі-8 – ГУР

На аеродромі Кряж у місті Самара, що знаходиться на росії, стався пожежно-вибуховий інцидент – знищено військовий транспортний вертоліт Мі-8. Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному повідомленні, оприлюдненому у середу, 17 квітня.

📢«Цей гелікоптер окупанти застосовували для війни проти України, зокрема для перевезення зброї та особового складу», – відзначили у ГУР.

Зазначено, що вартість подібного вертольота може становити від 10 до 15 мільйонів доларів США.

📅Нещодавно стало відомо, що внаслідок повномасштабної війни проти України армія росії зазнала втрат: щонайменше росіяни втратили 347 літаків, 325 гелікоптерів та 9279 безпілотних літальних апаратів.

Також слід відзначити, що 10 квітня в тимчасово окуповано Криму Збройні сили України знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.

Джерело: "ГУР МО"
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