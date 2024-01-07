Ракетний удар по Чернігову: росіяни вбили 14 людей, поранено 61 людину

17 квітня 2024, 14:02

Внаслідок ракетного удару, який здійснили російські окупанти, місто Чернігів зазнало серйозних руйнувань та втрат людських життів. За офіційними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньо відомо про 14 вбитих росіянами людей, а ще 61 людина отримала поранення, серед них двоє дітей.

📢«З-під завалів вдалося врятувати трьох людей, проте існує ймовірність, що під завалами можуть знаходитися інші постраждалі», – зазначено у заяві ДСНС.

Наразі на місці події активно працюють рятувальні служби та психологи, які надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають у режимі посиленої готовності.

📢«Станом на 13-05 годину відомо про 14 загиблих осіб, 61 людина постраждала, із них 2 дитини. 3 особи врятовано з-під завалів Надано психологічну допомогу 36 особам», – за оновленими даними ДСНС.

Зокрема, правоохоронні органи проводять обхід пошкоджених будинків для забезпечення порядку та надання допомоги постраждалим.

📅Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про 11 загиблих та понад 50 поранених внаслідок російського ракетного удару у Чернігові. Також встановлено, що російські війська використали крилаті ракети Іскандер для атаки на місто.