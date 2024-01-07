Удар по аеродрому окупантів в Криму: «Ніч жаху в Джанкої»

17 квітня 2024, 14:46

У ніч з 16 на 17 квітня стався потужний вибуховий інцидент на російському військовому аеродромі в Джанкої у тимчасово окупованому Криму. Місцеві мешканці стверджують, що вибухи відбулися ще до того, як була оголошена повітряна тривога, а у результаті влучань виникла величезна пожежа з детонацією на території аеродрому.

Цей аеродром є формальною базою 39-го вертолітного полку 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу росії, а також використовується для логістичних цілей та як військова база штурмової авіації рашистів.

📢«Супутник VIIRS/Suomi NPP зафіксував шість осередків потужних пожеж на російському військовому аеродромі в Джанкої. Час знімка 03:41 за московським часом», – йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Кримський вітер».

На цьому аеродромі раніше було зафіксовано розташування пускових установок С-300 і С-400 безпосередньо на льотному полі, а також групи вертольотів російської армії та прикордонної служби фсб росії.

За даними від 10 березня, на аеродромі було присутнє 10 ударних вертольотів Мі-28, два Ка-52 і чотири штурмовики Су-25, а також можлива присутність декількох Мі-8 та Мі-35М.

Російські військово-пропагандистські джерела повідомляють про «ніч жаху у Джанкої» та про знищення чотирьох вертольотів і установки ППО С-300.

📢«Попередньо відомо, що повністю втрачено три вертольоти, ще один, можливо, вдасться відновити. За нашою інформацією, втрачено два Ка-52, а також два Мі-28», – повідомляють проросійські джерела.

Пропагандисти також стверджують про «болючі та суттєві» втрати особового складу, але поки що, точна кількість загиблих залишається невідомою.

За іншою версією подій, що поширюють російські Telegram-канали, –аеродром в Джанкої був атакований Збройними Силами України. Вони повідомили, що для удару використовувалися оперативно-тактичні ракети ATACMS у кількості 12 одиниць, які частково пошкодили техніку та будівелі.