 Скандальний закон про «іноагентів» ухвалено в Грузії в першому читанні. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
17 квітня 2024, 15:15

Скандальний закон про «іноагентів» ухвалено в Грузії в першому читанні

Парламент Грузії прийняв у першому читанні скандальний законопроєкт про «іноземних агентів», що викликав масові протести у країні. За даними Ехо Кавказу від середи, 17 квітня, документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

📢«Парламент Грузії затвердив у першому читанні закон про "іноагентів" - законопроєкт Про прозорість іноземного впливу», – йдеться у повідомленні.

Законопроєкт передбачає, що організації, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, повинні зареєструватися як агенти іноземного впливу.

Однак опоненти закону вважають, що він може завдати шкоди прагненню Грузії вступити до Європейського Союзу.

Нещодавно в центрі Тбілісі тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти законопроєкту про "іноагентів". Спецпризначенці спробували розігнати мітинг, застосувавши сльозогінний газ.

📅Варто згадати, що минулого року схожий законопроєкт був відкликаний після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із правоохоронцями.

Джерело: "Ехо Кавказу"
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