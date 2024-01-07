На росії дрони здійснили атаку в Татарстані та Мордовії – ЗМІ

17 квітня 2024, 16:51

Технологічні безпілотні літальні апарати здійснили атаки на важливі об'єкти у двох регіонах на росії – у Татарстані та Мордовії, повідомляють ЗМІ у середу, 17 квітня.

Повідомляється, що безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України сьогодні вранці, 17 квітня, атакували авіаційний завод ім. Горбунова у Татарстані.

На цьому підприємстві російські окупанти виготовляють та ремонтують бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, відповідно до інформації від РБК-Україна з посиланням на власні джерела в спецслужбах.

Про вибухи на території ворожого військового заводу стали відомі близько 10 години ранку за київським часом. Перед вибухами лунала сирена повітряної тривоги у районі казанського авіаційного заводу, а персонал підприємства був евакуйований.

📢«Особлива економічна зона "Алабуга" після знищення у Татарстані українського безпілотника працює штатно, повідомив голова району. Руйнувань та постраждалих немає. Ситуація у місті перебуває під контролем, загрози немає», – з часом повідомила місцева влада.

Тимчасово аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода припинили приймати та відправляти літаки, повідомили у росавіації.