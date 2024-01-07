Удар по Чернігову: зросла кількість вбитих росіянами людей, завтра оголошено жалобу

17 квітня 2024, 17:06

У Чернігові на місці російського ракетного удару виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином, росіяни вбили щонайменше 17 людей, повідомила ДСНС та МВС України у середу, 17 квітня.

📢«Станом на 16:00 внаслідок ракетного удару у Чернігові загинуло 16 осіб. 61 особа постраждала, із них 3 дитини. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – зазначено у повідомленні.

📢«Чернігів. За оновленою інформацією, загинули 17 людей, у тому числі 2 особи померли в лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – повідомили в МВС України.

На місці також працюють психологи ДСНС, які надали допомогу 53 людям.

Влада Чернігова оголосила четвер, 18 квітня, днем жалоби за загиблими унаслідок ворожого ракетного удару, повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако у Telegram.

📢«Підписав відповідне розпорядження. Мої співчуття рідним загиблих. російські нелюди обов'язково відповідатимуть за скоєне, за вбивства невинних», – зазначив він.

📅Нагадаємо, сьогодні вранці у Чернігові пролунали три потужні вибухи. Над містом здійнявся дим. Відразу повідомлялося про 4 загиблих та 5 поранених людей. У місті пошкоджено будівлі, багато автомобілів, а також соціальна та міська інфраструктура. Пізніше стало відомо, що росіяни могли вдарити по місту крилатими ракетами «Іскандер».