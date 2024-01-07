ПАРЄ не визнає легітимність путіна

18 квітня 2024, 19:55

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не визнає легітимність володимира путіна як президента росії. Про це зазначається в резолюції ПАРЄ 2540, присвяченій загибелі відомого російського опозиціонера Олексія Навального. Цей документ було схвалено в середу, 17 квітня.

📢«Асамблея не визнає легітимність володимира путіна як президента російської федерації та повторює свій заклик до держав-членів і спостерігачів Ради Європи та Євросоюзу припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних цілей та в прагненні миру», – йдеться у резолюції.

📢Також в документі зазначено, що «скасування обмежень за президентськими термінами на користь володимира путіна порушує не тільки Конституцію росії, а й усталені міжнародні правові принципи».

ПАРЄ відмічає, що за часів правління путіна росія стала де-факто диктатурою, яка не лише систематично та жорстоко придушує демократичну опозицію всередині країни, але й не поважає демократичного вибору сусідніх держав, їх кордони та їхньої політичної волі.

У резолюції ПАРЄ також відзначено, що російська держава та її уряд несе повну відповідальність за смерть опозиціонера Олексія Навального, який став останнім критиком путіна та був замучений до смерті.

📢«Асамблея вважає, що російська держава несе повну відповідальність за вбивство Олексія Навального, який зазнав тортур, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження в порушенні рішень і тимчасових заходів Європейського суду з прав людини і який, крім того, пережив замах із застосуванням хімічної зброї, вчинений у 2020 році загоном кілерів ФСБ. Навальний став останнім критиком володимира путіна, який загинув від рук або принаймні з мовчазного схвалення російського апарату пригнічення», – сказано в резолюції.

📢ПАРЄ закликала всі держави «застосувати до режиму Володимира Путіна чинне законодавство щодо боротьби з відмиванням грошей, спрямоване на протидію організованій злочинності та фінансуванню тероризму», а також виявити всі приватні чи юридичні особи, які можуть бути класифіковані як посібники, та застосувати до них суворі заходи покарання, включаючи конфіскацію активів.

Також у резолюції є пункт, присвячений російській православній церкві (РПЦ). ПАРЄ закликає держави-члени та спостерігачів Ради Європи, а також ЄС «визнати, що російська православна церква фактично використовується кремлівським режимом як інструмент російського впливу та пропаганди і не має нічого спільного зі свободою релігії та свободою вираження думок, гарантованою статтею 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права».